Desabamento parcial de prédio em Barueri deixa um morto e três feridos

Uma pessoa morreu após o desabamento parcial de um prédio em construção em Barueri, na Grande São Paulo, no fim da noite de segunda-feira (16). Seis pessoas foram atingidas.

A vítima é Nataniel Batista de Oliveira, de 38 anos. Ele era o encarregado da obra e teve o corpo localizado durante a madrugada desta terça (17), por volta das 4h.

Entre os atingidos, três ficaram feridos e estão estáveis– um deles fraturou o fêmur e segue internada. Os demais não tiveram ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria sido causado pelo desabamento do piso do segundo andar. Nesta terça, uma perícia técnica vai avaliar a estrutura o edifício.