Água parada em obra da linha 17-Ouro do Metrô preocupa moradores na zona sul

Moradores do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, reclamam de água parada nas obras da estação Vereador José Diniz, da linha 17-Ouro do Metrô. O problema apareceu há algumas semanas, desde que voltou a chover com mais frequência na cidade.

Ouvinte da Rádio Bandeirantes e morador de um prédio na região da avenida Roberto Marinho, Marcelo Chueiri flagrou a concentração de água parada. A preocupação é que esses pontos se transformem em criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Procurada pela Rádio Bandeirantes, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos informou que funcionários irão ao local para remover a água. As obras da Linha 17-Ouro do Metrô começaram em 2012 e não há uma previsão para a entrega.