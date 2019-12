Agente armado em vagão da CPTM causa pânico e passageiros fogem de trem

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) esclareceu o que aconteceu na segunda-feira (16) na estação Perus, da linha-7 Rubi, quando passageiros acionaram o botão de emergência e saíram correndo pelos trilhos.

Segundo a empresa, por volta das 17h30 houve um desentendimento entre passageiros dentro de um trem que seguia sentido Francisco Morato entre as estações Perus e Caieiras porque um deles ouvia música em alto volume. Um agente penitenciário estava no trem e alguns passageiros entraram em pânico ao observar a arma na cintura e acionaram o botão de emergência, descendo na via.

O agente não sacou a arma e não houve tiros dentro do trem. A Polícia Militar foi chamada e as equipes de segurança da CPTM atuaram no local. O agente penitenciário foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

A operação na Linha-7 Rubi funciona normalmente na manhã desta terça-feira (17).