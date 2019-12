Segunda parcela do 13º salário será depositada até sexta

As empresas têm até a próxima sexta-feira (20) para depositar a segunda parcela do 13º salário dos empregados. A primeira parte tinha de ser paga até o dia 29 de novembro.

O valor da segunda parcela é menor que o da primeira, pois haverá os descontos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e do IR (Imposto de Renda).

Veja também:

Saque complementar do FGTS será liberado na sexta-feira

Poupança passa a dar prejuízo para investidor; saiba o que fazer

O desconto do INSS varia de 8% a 11% sobre o salário, até o máximo de R$ 1.167,89, de acordo com a faixa salarial. Já as alíquotas do IR vão de 7,5% a 27,5%, dependendo da faixa salarial do trabalhador. Neste ano, quem ganha até R$ 1.903,98 está isento.

“O não pagamento do 13º salário é considerado uma infração, podendo resultar em pesadas multas para a empresa no caso de autuada por um fiscal do trabalho. Para se ter ideia, o valor é de 160 UFIRs (R$ 170,25) por empregado, e ele é dobrado em caso de reincidência”, diz Fabiano Giusti, consultor trabalhista da Confirp Contabilidade.