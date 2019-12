Saque complementar do FGTS será liberado na sexta

A Caixa vai liberar o saque complementar do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir da próxima sexta-feira (20) para nascidos entre janeiro e outubro. Trabalhadores com aniversário em novembro ou dezembro e que vão fazer saque imediato poderão retirar os valores já no novo limite no dia 18, caso tenha direito.

O governo aprovou na última semana o aumento para R$ 998 do teto para saques imediatos. Só terá direito ao saque extra quem tiver alguma conta de FGTS, ativa ou inativa, cujo saldo era de até R$ 998 (atual valor do salário mínimo) em 24 de julho deste ano. Quem tiver saldo acima desse valor na conta do fundo só poderá retirar os R$ 500 originalmente previstos. O limite vale para cada conta, separadamente.

Quem tem conta na Caixa vai receber o depósito complementar automaticamente. Não correntistas do banco precisarão buscar atendimento nas agências, em terminais de autoatendimento e em casas lotéricas. Para saber se tem direito ao adicional, o trabalhador deve consultar o extrato do fundo na página na Caixa ou no app FGTS.

Veja também:

Poupança passa a dar prejuízo para investidor; saiba o que fazer

Cadastramento biométrico de 479 municípios de SP termina na quinta