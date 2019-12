São Paulo: caminhão cai do Rodoanel e mata duas pessoas

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente no Rodoanel Mário Covas nesta segunda-feira (16) por volta das 16h15 em Osasco, na Grande São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão caiu do Rodoanel sobre a Rodovia Raposo Tavares, atingindo ao menos três veículos, e pegou fogo. Uma dos mortos é o motorista do caminhão.

As duas vítimas socorridas tinham queimadura de 1º e 2º graus e estavam conscientes. Uma delas foi levada ao pronto-socorro pelo helicóptero da Polícia Militar (PM).