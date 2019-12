Rodovias de São Paulo serão monitoradas por drones durante o verão

Pela primeira vez, drones serão usados para monitorar rodovias paulistas. Serão três aeronaves não tripuladas, que vão transmitir imagens em tempo real das estradas durante as férias de verão para as equipes de vigilância rodoviária.

Segundo a Secretaria Estadual de Transportes, as imagens captadas durante os sobrevoos dos drones serão colocadas nas redes sociais do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para que os usuários possam saber como estão as rodovias. Além disso, as imagens de congestionamentos serão usadas para facilitar decisões operacionais para desafogar gargalos.

Essa é uma das novidades para a temporada anunciadas pelo governo estadual. Entre a próxima sexta-feira e o dia 2 de fevereiro de 2020, haverá reforço de funcionários e de veículos de apoio aos usuários das rodovias paulistas.

Nos dias com maior volume de tráfego, a Operação Papa Fila terá cobrança do pedágio nos pontos de espera.

Para quem estiver no litoral paulista, uma boa notícia: além das seis balsas e duas lanchas que o sistema de travessias recebeu ao longo do ano, o governo promete mais quatro embarcações durante a operação Verão + Seguro.

Policiamento

O governo anunciou também reforço no policiamento no litoral: serão 2.070 policiais militares a mais na Baixada Santista e 612 para o litoral norte, além de outros 100 para incrementar o policiamento rodoviário. A PM terá ainda 246 carros a mais no período nessas regiões. A primeira fase da ação se estenderá até o dia 2 de fevereiro.

Haverá ainda aumento no total de agentes que patrulham o sistema Anchieta-Imigrantes e rodovias litorâneas.

E já está em vigor o tradicional reforço nas equipes de guarda-vidas: até 31 de março, serão 566 a mais, sendo 89 no litoral norte e 427 no litoral sul. Outros 50 profissionais vão atuar nas represas Billings e Guarapiranga.