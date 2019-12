Rodovia Ayrton Senna tem lentidão devido à nova estátua que homenageia piloto

Na manhã desta segunda-feira (16), o motorista encontra congestionamento na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, como reflexo de uma estátua que está sendo instalada na altura do km 19. Trata-se de uma homenagem ao piloto.

A obra, feita em resina, tem 140 kg e 3,5 metros de comprimento. No momento, ela está há pelo menos dois dias encoberta de sacos pretos e chama a atenção de quem passa pela rodovia.

O congestionamento começa no km 31 e vai até o km 19.

Em nota, a Ecopistas informou que o monumento está fora do trecho de concessão e não se trata de uma iniciativa da concessionária, embora esteja visível de um trecho da rodovia. O volume de veículos no local é alto e, por isso, a empresa está monitorando o trecho com maior atenção para verificar o impacto no tráfego.

