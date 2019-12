Radares começam a multar nesta segunda em 4 túneis de São Paulo

A partir desta segunda-feira (16), entram em operação radares para fiscalizar os veículos que passam por quatro túneis da cidade de São Paulo: Ayrton Senna 2 (sentido Ibirapuera), passagem Franklin Roosevelt (sentido Lapa), Max Feffer (sentido centro) e Maria Maluf (ambos os sentidos).

Os equipamentos vão fiscalizar o cumprimento do rodízio e a velocidade dos veículos. Em todos, o limite é de 50 km/h.

O objetivo, segundo a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes), é reduzir acidentes e aumentar a segurança dos motoristas. “Os acidentes em túneis atualmente são causados, em grande parte, porque motoristas sabem que não há fiscalização e andam em alta velocidade”, disse, em nota, o secretário Edson Caram.

Até então, o Ayrton Senna 1, que sai da avenida 23 de Maio sentido marginal Pinheiros, era o único túnel da cidade que tem um radar de fiscalização.

Segundo a pasta, o início da fiscalização será informado em faixas e painéis de mensagem variável nos acessos dos túneis.

As infrações por excesso de velocidade são divididas em três categorias: até 20% acima do limite permitido (multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH), entre 20% e 50% (R$ 195,23 e 5 pontos) e acima de 50% do permitido (multa de R$ 880,41 e suspensão imediata do direito de dirigir).