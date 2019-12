Previsão do Tempo: chuva volta a São Paulo nesta terça-feira

Uma nova frente fria se aproxima do litoral de São Paulo trazendo chuva e queda na temperatura nesta terça-feira, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta terça, os termômetros devem registrar máxima de 29º C, 4 graus abaixo do registrado na segunda-feira (33º C).

A mínima deve ficar em torno de 20º C. A tendência de queda permanece na quarta-feira

Segundo o Inmet, fortes pancadas de chuva devem cair no período da tarde e noite na Capital.