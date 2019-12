Presos em rinha de cães em Mairiporã passam por audiência de custódia nesta segunda

Deverão ser julgados nesta segunda-feira (16) em audiência de custódia as 41 pessoas presas em uma rinha de cães, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Se o juiz negar a liberdade deles, todos deverão ir à prisão.

Entre os detidos estavam dois adolescentes e cinco estrangeiros, sendo dois mexicanos, dois peruanos e um americano. Um policial militar preso já foi levado para o presídio Romão Gomes, zona norte da capital, segundo a Record TV.

Os presos respondem por jogos de azar, associação criminosa e maus-tratos contra animais com agravante de morte.

Segundo as investigações, a rinha ilegal era combinada em um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp. O local foi descoberto com a ajuda da Polícia Civil do Paraná, que investiga um fornecedor de animais.

Os 19 animais encontrados, todos da raça pit bull, estavam muito machucados. Um cachorro foi encontrado morto.