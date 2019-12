Metrô inaugura três estações da linha 15-Prata nesta segunda

A linha 15-Prata do Metrô inaugura um novo trecho nesta segunda-feira (16). Às 12h, serão abertas três estações: Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, acrescentando 3,9 km de extensão ao monotrilho que opera na zona leste de São Paulo.

Inicialmente, as estações funcionam entre 10h e 15h, de segunda à sexta-feira. Já a operação em horário comercial – das 4h40 à 0h de domingo à sexta e das 4h40 à 1h aos sábados – deve ser implementada em janeiro.

Segundo o Metrô de São Paulo, a chegada da linha 15-Prata até São Mateus vai beneficiar mais de 300 mil pessoas por dia.

Com a abertura das três estações, a rede de metrô em São Paulo chega a 101,1 km de extensão, com 89 estações em seis linhas. Somando ao sistema sob trilhos, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) conta com 273 km de extensão em 94 estações de sete linhas.