IPVA em São Paulo fica 3,54% mais barato em 2020

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de São Paulo vai ficar mais barato em 2020. A tabela de valores venais, usados para calcular o imposto, teve queda média de 3,54% e será disponibilizada nesta semana.

As alíquotas continuam as mesmas: 4% para veículos a gasolina, bicombustíveis e picapes; 3% para veículos a álcool, eletricidade ou gás; 2% para utilitários (cabine simples), motocicletas e similares; e 1,5% do valor venal para caminhões.

Leia mais:

Assalto a banco tem tiroteio e via bloqueada no Grajaú; ônibus foram desviados

Após 6 meses, assassino do ator Rafael Miguel ainda não foi encontrado pela polícia

Quem optar pela cota única terá desconto de 3% sobre o valor do tributo. Ele pode ser ainda parcelado em três vezes ou pago de maneira integral em fevereiro, sem desconto.

O pagamento da primeira parcela ou cota única começa a vencer em 9 de janeiro, para veículos de placa final 1.