Eleições 2020: Cadastramento biométrico de 479 municípios de SP termina nesta quinta

Moradores de 479 cidades do Estado de São Paulo têm até quinta-feira (19) pra fazer o cadastramento biométrico obrigatório nas eleições municipais de 2020. Mais de 8 milhões de pessoas vão perder o título e não poderão votar no ano que vem se descumprirem a exigência.

O cadastramento pode ser feito no cartório eleitoral ou em postos do Poupatempo, com agendamento prévio. Na cidade de São Paulo, a biometria ainda não é obrigatória e só vai valer nas eleições de 2022. Ainda assim, o eleitor da capital pode fazer agora pra evitar correria mais pra frente, orienta o presidente do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), Carlos Eduardo Cauduro Padin.

A lista dos municípios paulistas que exigem o cadastramento biométrico para as eleições do ano que vem está no site do TRE-SP. Eleitores da capital e de outros 58 municípios – como Americana, Bauru, Barueri, Campinas, Carapicuíba, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo e Santo André – não terão a biometria obrigatória em 2020.

