Em recuperação, Bruno Covas volta a despachar do hospital nesta segunda

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, volta a despachar nesta segunda-feira (16) com secretários no Hospital Sírio-Libanês. Ele continua internado sem previsão de alta para tratamento de um câncer entre o esôfago e o estômago.

Na sexta-feira (13), o prefeito deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para onde havia sido levado por causa de um sangramento no fígado. Ele foi encaminhado para a unidade semi-intensiva, com quadro estável.

A primeira reunião de Covas nesta segunda está marcada para as 14h, com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, e o Secretário Particular do Governo, Wilson Pedroso.

O tucano ainda se reunirá com outros quatro secretários e o chefe de gabinete.