Bandidos invadem duas agências bancárias em Moema

A manhã de segunda-feira (16) já registra três assaltos a banco na zona sul de São Paulo. O primeiro, na região do Grajaú por volta das 5h, fez uma avenida ser interditada por risco de explosivos (leia mais). Já os outros dois ocorreram em Moema, bairro nobre da capital paulista.

Cerca de 1h30 depois, a PM (Polícia Militar) foi acionada sobre uma ocorrência em uma agência do Santander na alameda do Maracatins. Uma quadrilha invadiu o local e usou um maçarico para tentar pegar o dinheiro dentro do cofre de um caixa eletrônico.

Quando policiais chegaram ao local, os criminosos já tinham fugido. As imagens das câmeras de segurança da agência já estão com a Polícia Civil. A PM ainda não confirma se os ladrões levaram o dinheiro, porque estão entrando em contato com o proprietário da agência.

O terceiro caso ocorreu em uma agência do Bradesco, na alameda dos Jurupis, 1585. O gerente chegou para trabalhar e viu que a porta estava arrombada. Assustado, ligou para a Polícia e só quis entrar na agência escoltado.

Nada foi levado pelos criminosos, que fugiram por uma janela. Eles quebraram computadores do banco.