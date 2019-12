Após 6 meses, assassino do ator Rafael Miguel ainda não foi encontrado pela polícia

Há 6 meses, a polícia não sabe onde está Paulo Cupertino Matias, assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. As mortes ocorreram no dia 9 de junho na estrada do Alvarenga, em Pedreira, bairro da zona sul de São Paulo.

Veja também:

Assalto a banco tem tiroteio e via bloqueada no Grajaú; ônibus foram desviados

Em recuperação, Bruno Covas volta a despachar do hospital nesta segunda

Desde então, foram vistoriados mais de 300 endereços em que o criminoso poderia estar. A principal suspeita é a de que o criminoso esteja no Paraguai, em algum ponto perto da fronteira.

À rádio Bandeirantes, o secretário da Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, disse que a polícia continua empenhada na prisão.