Assalto a banco tem tiroteio e via bloqueada no Grajaú; ônibus foram desviados

Um assalto a uma agência do Banco do Brasil, no início da manhã desta segunda-feira (16), chamou a atenção dos moradores do Parque Planalto, região do Grajaú, zona sul de São Paulo. A avenida Dona Belmira Marim foi fechada na altura do número 1358, e o tráfego de ônibus no local precisou ser desviado.

De acordo com a PM (Polícia Militar), os criminosos, vestidos com touca e roupa preta, invadiram a agência com fuzis e explosivos. Para isolar a rua, eles usaram veículos de pessoas que passavam pela região.

Policiais chegaram no local por volta das 5h15 e houve um breve tiroteio, até que o grupo fugiu em um carro. Não há informação de quantos homens participavam do roubo, ou se eles conseguiram levar alguma quantia em dinheiro.

O GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) está no local para verificar se ainda há explosivos no banco e se eles estão ativos. Por isso, a região está isolada e o tráfego interrompido. Um homem que estava na região do assalto foi preso por ser suspeito de participar do roubo – ele nega envolvimento, mas foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

Ônibus na região

A SPTrans precisou desviar 27 linhas que tem a circulação prejudicada desde as 5h10 desta segunda. Ela informou que dois ônibus foram usados pelos criminosos para bloquear o acesso ao local.

Confira os desvios:

Sentido centro

Avenida Dona Belmira Marin, Praça Alfredo Alves de Oliveira, Rua Antonio José Escudeiro, Rua Geraldo Honório da Silva, Rua Antonio José Escudeiro, Rua Irina Milchev Starbulov, Avenida Antônio Carlos Benjamim dos Santos, Avenida Prefeito Paulo Lauro, Rua Quesada, Avenida Pietro Nardini, Avenida Grande São Paulo e Avenida Dona Belmira Marin.

Sentido bairro

Avenida Dona Belmira Marin, Rua Benedetto Marcello, Rua Pietro Nardini, Rua Quesada, Avenida Prefeito Paulo Lauro Antônio Carlos Benjamim dos Santos Rua Irina Milchev Starbulov, Rua Antonio José Escudeiro, Avenida Dona Belmira Marin.

Confira as linhas afetadas

• 5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

• 5362/21 Grajaú – Pça. da Sé

• 5362/22 Jd. Eliana – Pça. da Sé

• 5362/23 Pq. Res. Cocaia – Vicente Rao

• 5362/41 Pq. Res. Cocaia – Pq. Ibirapuera

• 6016/10 Jd. Noronha – Term. Grajaú

• 6016/41 Jd. Porto Velho – Term. Grajaú

• 6034/10 Pq. Res. Cocaia – Term. Grajaú

• 6050/10 Pq. Cocaia – Term. Grajaú

• 6053/10 Jd. Ellus – Term. Grajaú

• 6061/10 Jd. Marilda – Term. Grajaú

• 6074/10 Jd. Gaivotas – CPTM Jurubatuba

• 6078/10 Cantinho do Céu – Shop. Interlagos

• 6080/10 Jd. Lucélia – Shop. Interlagos

• 6083/10 Jd. Eliana – Term. Grajaú

• 6092/10 Jd. Das Pedras – Term. Grajaú

• 6115/10 Cantinho do Céu -Term. Grajaú

• 6115/41 Pq. Res. dos Lagos – Term. Grajaú

• 6116/10 Jd. Prainha – Term. Grajaú

• 6120/10 Jd. Lucélia – Term. Grajaú

• 637G/10 Grajaú – Pinheiros

• 637G/51 Jd. Eliana – Pinheiros

• 6726/10 Jd. Gaivotas – Term. Grajaú

• 675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

• 675G/22 Pq. Res. Cocaia – Col. Sta. Maria

• 675R/10 Grajaú – Metrô Jabaquara

• 6L11/10 Ilha do Bororé – Term. Grajaú