Previsão do tempo: Calor predomina em São Paulo nesta segunda

A primavera dá seu lado mais quente nesta segunda-feira (16), dia em que as temperaturas na cidade de São Paulo ficam entre 21ºC e 33ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A expectativa é que o céu esteja parcialmente nublado durante todo o dia.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, aponta que a chegada de uma brisa marítima favorece o retorno de pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e o começo da noite.

Isso faz com que a umidade do ar aumente, mas mesmo assim é recomendado hidratar-se com água devido as temperaturas mais altas. O nascer do sol é previsto para 5h14 e, seu pôr, às 18h49, segundo o Inmet.

