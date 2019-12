Chuvas: Deslizamento de terra em Campos do Jordão deixa 4 mortos

Quatro pessoas morreram em decorrência de fortes chuvas em Campos do Jordão, região do Vale do Paraíba, no fim da tarde desta sexta-feira (13).

Na Vila Britânia, foram três vítimas da mesma família: avó e netos de 13 e 5 anos. Já em Monte Carlo, outro deslizamento soterrou um bebê de 1 ano e 11 meses; os pais estão em observação no hospital da região.

O Corpo de Bombeiros confirma que, ao todo, nove vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro mais próximo. Ainda não há boletim de saúde de outros atingidos.

Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, entre Taubaté e Campos do Jordão, na altura do quilometro 46, também houve queda de barreira.

Na sexta, choveu em 20 minutos o que era esperado para um dia e meio na cidade.