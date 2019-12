Chuva persiste em São Paulo após domingo abafado

Após um sábado abafado com pancada de chuva no fim da tarde, o domingo (15) deve seguir essa tendência, com uma pequena elevação nas temperaturas em São Paulo.

Segundo o CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, o fim de semana vai embora com termômetros que variam de 19ºC a 30ºC. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta e há condições para chuvas na forma de pancadas em toda a Grande São Paulo.

Segunda-feira

Na segunda-feira (16), o calor aumenta ainda mais. As mínimas ficam em 20°C, enquanto as máximas podem superar os 32°C.

O calor e a chegada da brisa marítima devem provocar pancadas de chuva entre o final da tarde e o início da noite.