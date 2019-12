Prefeito de São Bernardo do Campo veta 13º de vereadores

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, vetou nesta sexta-feira (13) o décimo terceiro salário dos vereadores do município. O projeto de lei foi barrado com a justificativa de que os parlamentares deveriam ter responsabilidade fiscal e respeito ao dinheiro público.

Na última quarta-feira (11), a Câmara Municipal decidiu aprovar um aumento de 26,5% no salário dos vereadores. Na sessão, eles reajustaram os próprios vencimentos de R$ 15.031,75 para R$ 18.991,69. Além disso, incluíram o pagamento do 13º a partir da próxima legislatura.

O prefeito de São Bernardo não poderia vetar o reajuste salarial já que se trata de um ato da mesa diretora da Câmara.

