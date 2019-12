Monotrilho: estações da Linha 15-Prata ficam fechadas até 14h neste final de semana

As Estações da Linha-15 Prata do Monotrilho entre o jardim Planalto e a Vila Prudente ficarão fechadas até as 14h neste sábado e domingo para realização de manutenção e testes no sistema de controle.

Nestes dias, ônibus da Operação Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) estarão atendendo aos passageiros entre as estações.

A partir das 14h, o metrô volta a operar normalmente.

Confira o itinerário da linha Paese

Ida: Estação Jd. Planalto – Monotrilho, Av. Sapopemba, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. União – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Tolstói – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Camilo Haddad – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação São Lucas – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Oratório – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Complexo Viário Sen. Antônio E. de Barros Filho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Prudente – Monotrilho.

Volta: Estação Vl. Prudente – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, R. Ibitirama, R. Cavour, R. Itamumbuca, acesso a, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Oratório – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação São Lucas – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello,Estação Camilo Haddad – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. Tolstói – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Estação Vl. União – Monotrilho, Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, Av. Sapopemba, Estação Jd. Planalto – Monotrilho, Av. Sapopemba, R. Antônio de França e Silva, R. Cristóvão de Vasconcelos, Av. Sapopemba e Estação Jd. Planalto – Monotrilho.