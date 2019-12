Metrô: Tentativa de roubo de fios atrapalha circulação de trens na linha 3-Vermelha

Os usuários que dependem da linha 3-Vermelha do Metrô tiveram que ter paciência na manhã desta sexta-feira (13). Uma interferência na via fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o gerente de operações do Metrô, Antônio Marcio, explicou que houve uma tentativa de roubo de fios entre as estações Patriarca e Artur Alvim. Segundo ele, as equipes tiveram que “fazer um remendo” para regularizar a situação.

A linha apresentou lentidão pouco depois no começo da operação, às 5h10, e só teve sua circulação normalizada duas horas depois. No período, passageiros enfrentaram plataformas e catracas cheias – o Metrô reduziu o acesso para evitar o acúmulo onde param os trens.

O problema acontece praticamente seguido a uma falha de equipamento na linha 1-Azul, na noite de quinta-feira (12), que chegou a interromper o trecho entre as estações Tiradentes e Tucuruvi. A ocorrência também afetou as linhas 2-Verde e 3-Vermelha. A interrupção durou cerca de três horas e o resto da operação foi de velocidade reduzida.