Festival de Natal terá shows e paradas a partir desta sexta em São Paulo

O Festival de Natal, no centro, terá atividades gratuitas estreando nesta sexta-feira (13) e no fim de semana, além das atrações que já estão em cartaz desde o início da semana.

O destaque desta sexta é o show da cantora Fafá de Belém às 20h30, na sacada UBS República (praça do Patriarca, 100). Também têm início nesta sexta as projeções mapeadas no edifício Matarazzo (das 19h às 23h) e do Mosteiro São Bento (das 20h30 às 23h).

Aqueles que curtem cinema poderão participar, também a partir de hoje, do Cine Iglu de Natal, que terá projeção 5D de uma viagem natalina. As visitas podem ser feitas das 14h às 22h30 no Pátio do Colégio (centro), das 14h às 22h30.

No sábado (14), acontece a parada das luzes no chamado Triângulo, saindo às 18h do Shopping Light. No domingo (15), haverá uma parada de pets, com caminhada, árvore pet, trono do Papai Noel e Cão Noel, música para pets ,das 8h às 16h, na rua Líbero Badaró (centro).

A programação completa do Festival de Natal pode ser consultada em prefeitura.sp.gov.br/festivaldenatal.

Ônibus natalinos

Quem for participar dos eventos poderá embarcar sem custo em um dos ônibus decorados e iluminados que farão o trajeto saindo de quatro regiões da cidade, aios sábados e domingos, das 18h às 20h30, de meia em meia hora.

Da zona norte, os ônibus partirão da rua Jacofer, 615, no Limão; e, da zona sul, da avenida Adolfo Pinheiro, 420, em Santo Amaro. Na zona leste, na rua Alvinópolis, e, na zona oeste, da praça Charles Miller, no Pacaembu.

Sidnei Santos/SPTrans

Corais se apresentam na cidade gratuitamente

Os tradicionais corais natalinos se apresentam gratuitamente em diversas regiões da cidade neste fim de semana. Nesta sexta (13), Coral Infantil Bacarelli de Heliópolis se apresenta com uma projeção mapeada e elementos natalinos no cruzamento das ruas Boa Vista, João Brícola e ladeira Porto Geral (centro), às 19h30 e às 21h.

O Coral Assistencial Cruz de Malta também se apresenta nesta sexta, às 13h, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, na rua Maestro Cardim, 769, na Bela Vista (centro). No sábado (14), haverá apresentações de corais natalinos às 17h no Theatro Municipal (centro); e às 12h e 13h na praça Antônio Prado (centro).

No domingo (15), as crianças do Coral Infantil Bacarelli de Heliópolis se apresentam novamente no Quarteirão de Investimentos, às 19h30 e 21h. No mesmo dia, haverá apresentação, também, de um coral na Capela Santo Antônio, na praça Cândido Portinari, 298, no centro, às 10h.