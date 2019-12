Cesta básica subiu 0,69% em novembro em São Paulo

O valor da cesta básica na Capital paulista passou de R$ 737,53 para 742,59 em novembro, um aumento de 0,69%, segundo levantamento feito pelo Procon-SP/Dieese.

Por grupo, os produtos que puxaram a alta no índice foram limpeza (3,99%), higiene pessoal (0,97%) e alimentação (0,43%).

Individualmente, os produtos com maiores altas foram o sabão em barra, com 11,81%, e a carne de primeira, com 8,85%.

O preço da cebola e da batata foram os itens que registraram maior queda: -28,96% e -21,52%.