Câmara Municipal de São Paulo elege nova Mesa Diretora neste domingo

A Câmara Municipal de São Paulo elege no domingo (15) a nova Mesa Diretora que vai comandar a Casa no último ano da atual legislatura. Essa é uma das tarefas pendentes antes do recesso dos vereadores da capital, que também terão pela frente a aprovação do Orçamento 2020.

Segundo o primeiro vice-presidente da Câmara, o vereador Milton Leite (DEM), a pauta de votações neste fim de ano não prevê projetos polêmicos nem surpresas para a população. Ele já projeta 2020 e aposta em um período produtivo da Casa, mesmo diante de um período eleitoral.

Veja também:

Metrô: Tentativa de roubo de fios atrapalha circulação de trens na linha 3-Vermelha

Caminhão de lixo pega fogo e congestiona rodovia Ayrton Senna

Em primeiro de janeiro, entra em vigor a Lei de Regularização Imobiliária aprovada pela Câmara neste ano. Aproximadamente 800 mil imóveis deverão ser beneficiados pela medida. As regras garantem, por exemplo, a legalização de unidades que foram ampliadas sem projetos assinados por engenheiro e sem autorização da Prefeitura.

À Rádio Bandeirantes, Leite listou a aprovação da proposta como um dos feitos mais importantes da Câmara neste ano. Para o vereador, os parlamentares deverão se debruçar em 2020 sobre as operações urbanas existentes na capital, principalmente a Água Banca, que atinge a Barra Funda.

O político afirmou ainda que há hoje uma demanda por imóveis na cidade que precisa ser analisada para que os ganhos sejam revertidos para a população.