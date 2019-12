Caixa acompanha queda da Selic e corta juro da casa própria

A Caixa anunciou na quinta-feira (12) uma nova redução de juros para o financiamento de imóveis com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

Pelas novas condições, a taxa efetiva mínima para imóveis residenciais, enquadrados no SFH (Sistema Financeiro de Habitação) e SFI (Sistema Financeiro Imobiliário) será de 6,50% ao ano mais TR (Taxa Referencial), uma redução de 0,25 ponto percentual. A taxa máxima permaneceu em 8,5% anuais mais TR.

A nova taxa de financiamento entra em vigor a partir da segunda-feira. Para conseguir o juro menor, entretanto, o cliente deve optar em receber salário pelo banco e manter relacionamento com a Caixa, com a contratação de outros produtos ou serviços.

O anúncio Caixa vem após o Banco Central reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual pela quarta vez consecutiva, à nova mínima histórica de 4,5% ao ano.

Segundo o presidente do banco estatal, Pedro Guimarães, a Caixa começou o ano com uma taxa no crédito imobiliário de 8,75% ao ano. Com a redução de 26% nos juros da modalidade, a instituição financeira elevou em 96,5% as concessões com recursos da poupança, crescimento acima do mercado, de 34% neste ano.

“A estratégia ao reduzir juros é ganhar mais clientes, com menos inadimplência. E ainda temos uma margem muito boa”, completou.

Desde o final de outubro, a Caixa passou a oferecer os menores juros no financiamento imobiliário entre os principais bancos do país. Nas demais instituições, as taxas mínimas anuais variam de 7,30% (Bradesco) e 7,99% (Santander).

Além de estimular a aquisição de imóveis, a redução de juros no financiamento imobiliário tem impulsionado a busca pela portabilidade – a troca de um banco por outro que ofereça melhores condições de pagamento. Nos oito primeiros meses do ano, foram efetivados 1.600 contratos de migração do financiamento, 102% a mais que no mesmo período de 2018.