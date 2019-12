Acidente com caminhões e morte trava o Rodoanel no sentido Perus

Um engavetamento envolvendo caminhões terminou com um morto no Rodoanel na manhã desta sexta-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária, três carretas colidiram e um dos motoristas ficou preso nas ferragens.

A rodovia precisou ser bloqueada no sentido Perus, altura do km 51, para atender a ocorrência. Cinco viaturas estão no local, além de guinchos, veículos dos bombeiros e uma ambulância.

Também houve queda de carga no local. De acordo com a SPMar, o congestionamento no local chega a 15 quilômetros.

