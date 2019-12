Pacientes que dependem de equipamentos respiratórios podem ganhar painel solar

Dez famílias de pacientes com hipertensão pulmonar e asma grave que dependem integralmente de equipamentos respiratórios para sobreviver receberão kits com quatro placas fotovoltaicas que vão gerar energia solar limpa. A iniciativa é da Abraf (Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas).

“A ação desonera o paciente socioeconomicamente vulnerável do alto gasto financeiro com energia elétrica, reduzindo pelo menos 30% dessa despesa, e ainda garante a tranquilidade de não precisar se preocupar com uma eventual queda de energia elétrica, o que poderia apresentar riscos a sua vida”, explica a presidente da associação, Paula Menezes. De acordo com a Abraf, cerca de 60 mil pessoas sofrem de hipertensão pulmonar e 4 milhões de asma grave no país.

Os interessados podem acessar o link para saber mais sobre as condições e realizar a inscrição.