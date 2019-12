Quatro trechos de túneis em São Paulo serão fiscalizados com radar a partir de segunda-feira que vem. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (12) à rádio Bandeirantes pela prefeitura.

Os trechos são os seguintes:

sentido Ibirapuera do Ayrton Senna;

sentido Lapa da passagem Roosevelt;

sentido centro do Max Feffer;

os dois sentidos do Maria Maluf.

A medida faz parte do “Programa Vida Segura”, lançado para tentar reduzir o número de mortes e acidentes de trânsito na cidade.

Por enquanto, o único trecho de túnel fiscalizado com radar na capital é o sentido marginal Pinheiros do Ayrton Senna. Desde a instalação, em julho do ano passado, o número de acidentes diminuiu 90% no local, segundo a prefeitura.

Mais radares em 2020

No ano de 2020, ainda serão instalados radares nos túneis:

Tribunal de Justiça (ambos os sentidos);

9 de Julho/Daher Elias Cutait (ambos sentidos);

Presidente Jânio Quadros (sentido Morumbi);

Sebastião Camargo (sentido Itaim Bibi);

Major Natanael/Noite Ilustrada (sentido Dr. Arnaldo).

A prefeitura informa que a população também será comunicada com antecedência sobre a data de funcionamento dos novos dispositivos.