Motorista sofre mal súbito e carro invade shopping Center Norte em São Paulo

Na madrugada desta quinta-feira (12), um motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o shopping Center Norte, zona norte de São Paulo. O carro quebrou a porta de vidro, arrastou guichês de estacionamento e ainda destruiu instalações internas em frente a um restaurante da rede Olive Garden.

O homem sofreu um mal súbito enquanto dirigia no estacionamento do shopping e foi socorrido pelos bombeiros do estabelecimento, segundo o site G1.

O acidente aconteceu logo após a meia-noite, quando o shopping ainda estava em funcionamento, de acordo com o novo horário de fim de ano. Ainda havia clientes circulando pelas áreas internas, mas ninguém se feriu.

