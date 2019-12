Homem dá tapa em bumbum de repórter ao vivo e é identificado

A repórter Alex Bozarjian estava fazendo uma reportagem ao vivo sobre uma corrida, quando um homem passou dando um tapa em seu bumbum. A jornalista ficou claramente em choque e levou um susto, mas a história não termina por ai.

Apesar de ter continuado com a reportagem normalmente, Alex depois foi nas redes sociais comentar o caso e escreveu em seu Twitter 'Ao homem que bateu na minha bunda ao vivo na TV hoje de manhã: você me violou, objetificou e envergonhou. Nenhuma mulher JAMAIS deve passar por isso em seu trabalho ou qualquer lugar. Melhore'.

Veja também:

Brumadinho: Especialistas apontam causas do rompimento de barragem

Operação Cara de Pau, da Polícia Federal, foca em roubos contra os Correios

Então o jornal New York Post identificou o homem por seu número de identificação da corrida, e descobriu que ele é Tommy Callaway, e atua como pastor e líder de um grupo de jovens em um igreja da Georgia. O advogado dele se pronunciou lamentando a situação e dizendo que 'o sr. Callaway nunca quis agir com nenhuma intensão criminosa'.

Mas Alex disse que não vai aceitar isso, e registrou a ocorrência na polícia local e está aguardando a solução do caso.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019