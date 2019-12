Greta Thunberg retira 'pirralha' de descrição no Twitter e substitui por resposta a Donald Trump

Outro líder da política mundial teve suas críticas a Greta Thunberg transformadas em "bio" no Twitter. A ativista sueca de 16 anos, que já havia respondido com deboche à Jair Bolsonaro, agora utilizou fala do presidente norte-americano Donald Trump para sua descrição na rede social.

Nesta quinta-feira (12), o republicano criticou a escolha da ambientalista para o título de "Pessoa do Ano", concedido pela revista estadunidense TIME. "Tão ridículo", opinou Trump, "Greta deve trabalhar em controlar sua raiva, e então assistir um bom e velho filme com um amigo".

"Relaxa, Greta", finalizou o presidente dos EUA. "Relaxa".

Em resposta, a adolescente utilizou a mesma tática que havia direcionado ao brasileiro Jair Bolsonaro, que referiu-se a ela utilizando o xingamento "pirralha".

Reprodução/Twitter

Greta mudou sua descrição no Twitter, mesma rede utilizada por Trump para proferir a crítica, para uma adaptação de suas palavras. Nesta quinta-feira, lê-se na bio da jovem: "Uma adolescente trabalhando em controlar sua raiva. Atualmente relaxando e assistindo um bom e velho filme com um amigo".

Anteriormente, a ativista havia trocado sua descrição para exibir simplesmente a palavra "Pirralha".