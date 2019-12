FGTS: Bolsonaro sanciona aumento do limite de saques imediatos para R$ 998

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira (12), com vetos, a MP (Medida Provisória) das novas regras do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Com isso, o limite dos saques imediatos do FGTS sobe de R$ 500 para R$ 998, valor correspondente ao salário mínimo.

O trabalhador que tiver saldo de até R$ 998 na conta vinculada ao fundo de garantia podem sacar o valor. Aqueles que já sacaram R$ 500 também tem direito ao restante acumulado em sua conta, até o novo limite estipulado. O montante pode ser retirado de cada conta.

No entanto, o limite de saque por conta segue sendo de R$ 500 para o trabalhador com mais de R$ 998 na conta.

