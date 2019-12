Caminhão de lixo ganha iluminação especial de Natal em São Paulo

O clima natalino na cidade de São Paulo pode não ter o mesmo do início da década, com grandes ativações de empresas e poder público em diversos pontos da cidade. Mesmo assim, algumas ações de órgãos públicos e privados buscam neste mês trazer um pouco de leveza para um fim de ano pesado.

Por isso, neste mês circulam pela capital paulista caminhões dos serviços de limpeza urbana e coleta domiciliar com uma iluminação natalina especial. A iniciativa é da Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana), em parceria com consórcios que prestam o serviço na cidade.

Foram decorados os caminhões que recolhem os sacos de lixo da varrição e os veículos que coletam lixo comum e resíduos recicláveis. Para completar a ação, parte dos funcionários usará gorros de Natal.

A iniciativa não é a única entre os serviços públicos. No sistema de ônibus municipais, a SPTrans decorou uma série de coletivos que levam os paulistanos para atividades do Festival de Natal no centro da cidade. Os motoristas também entram na brincadeira e se fantasiam de Papai Noel.