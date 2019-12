Câmara de São Bernardo aprova aumento de 26,5% no salário dos vereadores

Na noite de quarta-feira (11), a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decidiu aprovar um aumento de 26,5% no salário dos vereadores. Na sessão, eles reajustaram os próprios vencimentos de R$ 15.031,75 para R$ 18.991,69. Além disso, incluíram o pagamento do décimo terceiro, que antes não tinham.

Os projetos foram apresentados pela comissão de Finanças da Casa. Para o pagamento do décimo terceiro salário, a justificativa dos parlamentares foi a de que é um direito assegurado pelo Supremo.

Na mesma sessão realizada na quarta, a Câmara de São Bernardo aprovou a reforma da Previdência municipal. As normas para aposentadoria dos servidores da cidade foram adequadas às regras estabelecidas pelo governo federal em novembro.

Ainda essa semana os mesmos vereadores aprovaram um reajuste de 2,67% no IPTU. Além do imposto, a prefeitura definiu também a variação para a taxa do lixo, cobrada no mesmo carnê.