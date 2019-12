Bruno Covas vai despachar da UTI após sangramento no fígado

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), dará continuidade à sua agenda normalmente, mesmo após ter sofrido um sangramento no fígado durante um exame na quarta-feira (11). Ele despachará com secretários do governo diretamente da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio-Libanês, centro da capital.

Nesta quinta (12), o primeiro compromisso em sua agenda é com o secretário de Governo, Mauro Ricardo, às 14h30. Covas ainda se reunirá com outros dois secretários e o chefe de gabinete.

Na quarta, o prefeito foi levado para a UTI do hospital após o procedimento de demarcação da lesão tumoral desencadear um sangramento no fígado. Os médicos afirmam que o sangramento foi controlado, mas decidiram encaminhá-lo à terapia intensiva para monitoramento.