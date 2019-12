Ruas de Perdizes ficam interditadas após árvores caírem

Duas árvores caíram no início da tarde desta quarta-feira (11) na região de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Uma delas foi na rua João Ramalho, metros antes da rua Cardoso de Almeida. De acordo com o relato de ouvintes, um carro e um ponto de táxi foram atingidos.

A outra ocorrência é na rua das Perdizes, perto do largo Padre Péricles. Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas ocorrências não deixaram vítimas. As ruas João Ramalho e das Perdizes estão fechadas.

