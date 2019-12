Ônibus iluminado com 'Papai Noel' motorista leva passageiros ao Festival de Natal de São Paulo

O Festival de Natal de São Paulo é um convite da prefeitura para reaquecer o espírito natalino na cidade, que já foi bem mais intenso. São diversas atrações gratuitas espalhadas pelo centro durante o mês de dezembro.

Para já chegar às atividades no clima, ônibus da SPTrans com iluminação e decoração relacionada ao feriado voltaram a circular pela cidade. São 80 coletivos, que ainda contam com motoristas vestidos de Papai Noel.

Nos fins de semana, os ônibus ligam as diferentes regiões da capital paulista ao centro, para levar os paulistanos às atividades do Festival de Natal. Clique aqui para conferir a programação completa do evento.

Os passeios ocorrem nos sábados e domingos (dias 14, 15, 21 e 22), com saídas a cada 30 minutos, das 18h às 20h30. Já o retorno aos bairros ocorre às 22h. Confira os locais de saída dos ônibus natalinos:

Linha Zona Leste

• Saída: Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde)

• Retorno: Praça da Sé (Ponto de Passagem em frente à CEF)

Linha Zona Sul

• Saída: Av. Adolfo Pinheiro, 420 (antes da Rua Padre José de Anchieta)

• Retorno: Largo São Francisco

Linha Zona Oeste

• Saída: Praça Charles Miller (Pacaembu)

• Retorno: Praça Ramos de Azevedo (lateral ao Teatro Municipal)

Linha Zona Norte

• Saída: Rua Jacofer, 615, Limão (Centro de Tradições Nordestinas)

• Retorno: Praça Ramos de Azevedo (lateral ao Teatro Municipal)