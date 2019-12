Greta Thunberg é eleita Pessoa do Ano pela revista Time

A revista norte-americana Time elegeu a ativista sueca Greta Thunberg, um dos principais nomes da luta contra as mudanças climáticas, como Pessoa do Ano de 2019. A informação foi revelada nesta quarta-feira (11), em capa com a manchete "O poder da juventude".

A adolescente de 16 anos ganhou a capa da publicação que, todo mês de dezembro desde 1927, presta uma homenagem à pessoa que marcou os 11 meses anteriores. Thunberg é líder de um movimento global de estudantes contra as mudanças climáticas e causou incômodo em líderes políticos ao cobrá-los na ONU pela falta de ações para combater o aquecimento global.

Ela ganhou destaque internacional depois de iniciar protestos semanais do lado de fora do Parlamento da Suécia e inspirar milhões de jovens a lutarem pelo clima às sextas-feiras na campanha "Fridays For Future". Sua iniciativa rendeu uma campanha pelo Prêmio Nobel da Paz em 2019, mas também foi alvo de críticas por líderes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a chamou de "histérica", e o líder brasileiro, Jair Bolsonaro, que batizou Greta de "pirralha".

"Vocês roubaram os meus sonhos e a minha infância. Estamos no início de uma extinção em massa, e a única coisa que vocês falam é sobre dinheiro e o conto de fadas de crescimento econômico eterno. Como se atrevem?", afirmou Greta em um de seus discursos mais duros na ONU, em setembro. A sueca já fez pronunciamentos em diversos eventos internacionais como o Fórum Econômico Mundial e a Conferência pelo Clima da ONU.