Comerciante especializado em compra de moto roubada é preso

A prisão do responsável pela morte de um professor de 46 anos durante roubo de motocicleta na rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, levou os investigadores do Deic – Departamento Estadual de Investigações Criminais a um comerciante que age na área conhecida como "boca das motos", no centro da Capital.

Segundo a polícia, esse comerciante é um dos mais conhecidos receptadores de motos roubadas da região. No loca do comerciante, cujo nome não foi divulgado, foram encontradas peças de motocicleta sem documentação. Esse homem, segundo os policiais, já foi preso anteriormente pelo mesmo crime, em setembro deste ano.