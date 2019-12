Árvore de 25 metros cai no telhado de creche na Vila Mariana

Uma árvore de 25 metros caiu sobre o telhado de uma creche na rua José Camargo, Vila Mariana, zona sul de São Paulo. De acordo com funcionários da escola, a queda ocorreu durante a forte chuva de terça-feira (10), por volta das 16h.

As crianças estavam em aula quando a árvore cedeu. A colisão com o telhado fez um barulho muito alto, assustando a todos. Os alunos foram retirados com segurança e ninguém ficou ferido. Funcionários da Prefeitura trabalham, na manhã desta quarta (11), na remoção dos galhos.