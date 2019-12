Previsão do Tempo: chuva continua na quarta-feira em São Paulo

Poucas mudanças deverão acompanhar a chegada da quarta-feira (11) na capital paulista. Quem já está cansado de chuva deverá aturar mais um pouco, pois o dia começa com garoa e termina com fortes pancadas.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de monitoramento meteorológico da Prefeitura de São Paulo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo já emitiu alerta para as chuvas que acometem a cidade até a quarta.

As temperaturas continuam reduzidas, mas sem muito frio. A máxima está prevista para 24ºC, e a mínima fica pouco abaixo disto, em 19ºC.

As condições devem mudar na quinta-feira, com aumento das temperaturas.