Damares e Michelle Bolsonaro encontrarão o papa no Vaticano nesta sexta

O papa Francisco receberá a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, na próxima sexta-feira (13).

A informação é da rede britânica BBC, que diz que o convite foi feito pelo Vaticano à Aliança das Primeiras-Damas Latino-Americanas (Alma) – o encontro também terá as esposas dos presidentes do Paraguai e da Colômbia.

Segundo a diplomata paraguaia Leticia Casadi, citada pela BBC, o líder católico apresentará a expansão de seu projeto contra a evasão escolar. "O Vaticano vai inaugurar uma nova sede do projeto e pediu que a primeira-dama paraguaia transmitisse o convite para as demais primeiras-damas", acrescentou.

Tanto Damares quanto Michelle são evangélicas, e o encontro da próxima sexta será a primeira reunião entre membros do governo Bolsonaro e o Papa depois do Sínodo da Amazônia, que jogou luz sobre a crise ambiental na maior floresta tropical do planeta.

Além disso, a assembleia episcopal serviu para discutir estratégias contra o avanço das igrejas neopentecostais na região.