Chuva coloca São Paulo sob estado de alerta para alagamentos nesta terça-feira

Algumas regiões da capital paulista já sentem os efeitos da chuva que cai nesta terça-feira (10).

A situação mais grave está na subprefeitura do Itaquera, que, por volta das 15h, se encontrava na iminência de um transbordamento no Rio Verde, na Rua Cunha Porã, na altura do número 241.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), as seguintes regiões entraram para o estado de atenção para possíveis alagamentos:

Zona Norte, desde às 14h43

Zona Leste, desde às 14h06

Zona Oeste, desde às 14h06

Zona Sudeste, desde às 14h06

Zona Sul, desde às 14h06

Centro, desde às 14h06

Marginal Pinheiros, desde às 14h06

Marginal Tietê, desde às 14h06

Há condição para rajadas de vento também, segundo o órgão. As precipitações devem se agravar a partir da noite e madrugada.

Confira dicas para se proteger:

– Evite transitar em ruas alagadas;

– Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

– Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

– Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

– Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

– Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.