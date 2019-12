Caixa dá início ao pagamento de 13º do Bolsa Família; veja calendário de depósitos

Nesta terça-feira (10), a Caixa Econômica Federal dá início ao pagamento do abono natalino dos beneficiários do Bolsa Família. O abono consiste no pagamento em dobro do benefício, de maneira equivalente ao décimo terceiro.

O valor adicional será pago com o mesmo cartão e por meio dos mesmos canais que os beneficiários do programa recebem as parcelas regulares. Quem utiliza o método de crédito em conta poupança ou tem uma conta Caixa Fácil receberá o abono nas mesmas contas.

Segundo a Caixa, o governo atende 13,1 milhões de famílias em dezembro e desembolsará R$ 2,5 bilhões com o pagamento do Bolsa Família e mais R$ 2,5 bilhões com o benefício natalino.

Calendário de pagamentos

Para saber quando terá seu dinheiro depositado, basta conferir o dígito final do NIS (Número de Inscrição Social) do responsável familiar no cartão do Bolsa Família. O calendário de pagamentos tem o seguinte cronograma: