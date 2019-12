Homem mata seis pessoas a tiros em hospital na República Tcheca

Um homem matou seis pessoas na manhã desta terça-feira (10) em um hospital de Ostrava, na República Tcheca, e depois cometeu suicídio. O atentado ocorreu na sala de espera do local, por volta das 7h20 (horário local, 3h20 no horário de Brasília).

Após o tiroteio, parte do hospital foi trancada. O homem fugiu de carro e, ao ser localizado pela polícia, se matou com um tiro na cabeça. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com o primeiro ministro da República Tcheca, Andrej Babis, quatro das seis vítimas morreram na hora e outras duas não resistiram aos ferimentos. Além dos seis mortos, duas pessoas ficaram feridas.

O hospital de Ostrava onde ocorreu o ataque fica a cerca de 300 km de Praga, capital do país. A cidade faz fronteira com a Polônia.