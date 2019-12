Samu terá 371 novos funcionários, entre médicos, enfermeiros e condutores

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação de 371 novos funcionários para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Serão admitidos 88 médicos, 70 enfermeiros, 135 técnicos de enfermagem e 78 condutores.

De acordo com o município, a seleção dos funcionários será feita a partir deste mês, com início dos treinamentos em janeiro. A previsão é que todos estejam ativos no serviço até abril.

As contratações fazem parte do plano de reestruturação do Samu iniciadas em fevereiro pela Secretaria Municipal da Saúde. “A descentralização das bases e a organização das escalas permitiram que a administração chegasse a um diagnóstico mais preciso das necessidades para a melhoria do serviço”, afirma, em nota, a Coordenadora do SAMU, Maísa Ferreira dos Santos.

