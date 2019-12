Previsão do Tempo: São Paulo estará nublada e chuvosa nesta terça-feira

A semana segue abafada e chuvosa com esta terça-feira (10). Na capital paulista, o sol aparece entre nuvens, e pancadas de chuva podem cair no fim da tarde.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura paulistana, e vale para a Grande São Paulo. Apesar do tempo nublado e das precipitações, o tempo permanece abafado, com temperaturas que podem superar os 27ºC.

A mínima está prevista para 28ºC. A chuva pode cair durante a madrugada, mas cessa pela manhã, apenas para retornar entre tarde e noite.